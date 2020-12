Coronavirus, scatta la “zona rossa” in tutta Italia. I posti di blocco a Roma: “Ecco quando è consentito spostarsi” (Di giovedì 24 dicembre 2020) scatta la “zona rossa” in tutta Italia in concomitanza con il Natale: dalla mezzanotte del 24 dicembre sono iniziati i controlli su strada per verificare il rispetto delle misure predisposte per il contenimento dei contagi. A Roma, sono scesi in campo pattuglie della Polizia Locale, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Oltre ai controlli su strada, il questore Carmine Esposito ha disposto il rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle principali stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, negli aeroporti e nelle stazioni della metro. tuttavia già dalle prime ore della mattina il traffico è risultato scorrevole, poche le macchine in circolazione. Secondo le prime verifiche della Polizia di Roma Capitale su circa un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020)la “” inin concomitanza con il Natale: dalla mezzanotte del 24 dicembre sono iniziati i controlli su strada per verificare il rispetto delle misure predisposte per il contenimento dei contagi. A, sono scesi in campo pattuglie della Polizia Locale, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Oltre ai controlli su strada, il questore Carmine Esposito ha disposto il rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle principali stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, negli aeroporti e nelle stazioni della metro.via già dalle prime ore della mattina il traffico è risultato scorrevole, poche le macchine in circolazione. Secondo le prime verifiche della Polizia diCapitale su circa un ...

