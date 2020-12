Coronavirus, dormire di più per combattere il virus: la scoperta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alfie Borromeo C’è un legame inatteso tra sonno e Coronavirus: dormire, infatti, potrebbe essere la chiave per mettere fine alla pandemia. A sostenerlo è uno studio apparso su The Atlantic, che ha citato le ricerche di Feixiong Cheng, analista del Cleveland Clinic’s Genomic Medicine Institute. dormire contro il Coronavirus: il ruolo della melatonina Il ricercatore ha messo insieme i dati di migliaia di pazienti e dai risultati è emerso che le persone che assumevano melatonina avevano probabilità molto inferiori di sviluppare il Covid-19. Meglio conosciuta come l’ormone del sonno, la melatonina regola i ritmi circadiani: ogni notte è lei a indurre il sonno. Il sonno, inoltre, offre anche un altro beneficio perché regola il sistema immunitario e impedisce le reazioni ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alfie Borromeo C’è un legame inatteso tra sonno e, infatti, potrebbe essere la chiave per mettere fine alla pandemia. A sostenerlo è uno studio apparso su The Atlantic, che ha citato le ricerche di Feixiong Cheng, analista del Cleveland Clinic’s Genomic Medicine Institute.contro il: il ruolo della melatonina Il ricercatore ha messo insieme i dati di migliaia di pazienti e dai risultati è emerso che le persone che assumevano melatonina avevano probabilità molto inferiori di sviluppare il Covid-19. Meglio conosciuta come l’ormone del sonno, la melatonina regola i ritmi circadiani: ogni notte è lei a indurre il sonno. Il sonno, inoltre, offre anche un altro beneficio perché regola il sistema immunitario e impedisce le reazioni ...

