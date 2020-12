"Chi non si vaccina rischia licenziamento" (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”. Così in una intervista al Fatto Quotidiano il magistrato Raffaele Guariniello.La base del ragionamento, spiega, parte dal “principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, previsto dalla Costituzione”. Tale legge, secondo il giurista, c’è, e sarebbe il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro, che “impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”. Inoltre “la stessa norma impone al datore di lavoro ‘l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione ‘su indicazione del medico competente’”. La legge, dice ancora, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Tutelare la salute significare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”. Così in una intervista al Fatto Quotidiano il magistrato Raffaele Guariniello.La base del ragionamento, spiega, parte dal “principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, previsto dalla Costituzione”. Tale legge, secondo il giurista, c’è, e sarebbe il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro, che “impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”. Inoltre “la stessa norma impone al datore di lavoro ‘l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione ‘su indicazione del medico competente’”. La legge, dice ancora, ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi non In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Dicembre: Chi non si vaccina rischia il licenziamento. Lavoratori Il Fatto Quotidiano Covid, l'affondo di Guariniello: «Chi non si vaccina può essere licenziato»

Parole dure, parole chiare. «Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone». Anche nel caso del vaccino contro il Covid. Lo dice Raffaele ...

