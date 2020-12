Caritas in campo anche a Natale: 250 pasti per le persone bisognose (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – 250 pasti per 95 nuclei familiari saranno distribuiti dalla Caritas Diocesana. Questo il programma di lavoro e di solidarietà che è stato predisposto per le famiglie in difficoltà per il giorno della vigilia e la giornata del Santo Natale. L’emergenza creata dalla pandemia con il blocco di tante attività lavorative ha aggravato una situazione sociale che già segnava punte di acuta criticità da anni. La Caritas di Benevento è ancora una volta in prima linea per le persone in condizioni di bisogno ed ha anche voluto rispettare la tradizione: il pranzo oggi prevede il baccalà fritto, l’insalata di mare e un primo piatto di mare, mentre domani, giorno di Natale, è di scena il piatto tradizionale del beneventano. La solidarietà però ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – 250per 95 nuclei familiari saranno distribuiti dallaDiocesana. Questo il programma di lavoro e di solidarietà che è stato predisposto per le famiglie in difficoltà per il giorno della vigilia e la giornata del Santo. L’emergenza creata dalla pandemia con il blocco di tante attività lavorative ha aggravato una situazione sociale che già segnava punte di acuta criticità da anni. Ladi Benevento è ancora una volta in prima linea per lein condizioni di bisogno ed havoluto rispettare la tradizione: il pranzo oggi prevede il baccalà fritto, l’insalata di mare e un primo piatto di mare, mentre domani, giorno di, è di scena il piatto tradizionale del beneventano. La solidarietà però ...

Stanisa, l'angelo rom che distribuisce il cibo ai poveri di Pomigliano

Ieri don Peppino Gambardella ha ricevuto dalla Caritas di Napoli un carico di alimenti da destinare ... un rom serbo sgomberato con la forza insieme a tutta la sua famiglia dal campo nomadi di Acerra.

