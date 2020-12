Calciomercato Juve-Napoli, Milik in bianconero a gennaio: De Laurentiis apre alla cessione (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Juventus fa sul serio per Arkadiusz Milik e pur di avere da subito il centravanti polacco è pronta a intavolare una trattativa con il Napoli. Festeggerà il patron azzurro De Laurentiis che non dovrà segnare una dolorosa minusvalenza per l’ex Ajax in scadenza di contratto a giugno. L’indiscrezione arriva a margine della tremenda debacle L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lantus fa sul serio per Arkadiusze pur di avere da subito il centravanti polacco è pronta a intavolare una trattativa con il. Festeggerà il patron azzurro Deche non dovrà segnare una dolorosa minusvalenza per l’ex Ajax in scadenza di contratto a giugno. L’indiscrezione arriva a margine della tremenda debacle L'articolo

Fprime86 : RT @cmdotcom: La pagella: #Nedved contro gli arbitri anche in serie C, che tristezza per la #Juve. Voto 2 - junews24com : Calciomercato, Zaza per l'Inter: il prezzo dell'ex Juve - - sportli26181512 : Juve, per CR7 Natale a Dubai: Natale a Dubai: l'attaccante della Juve Cristiano Ronaldo... - cmdotcom : La pagella: #Nedved contro gli arbitri anche in serie C, che tristezza per la #Juve. Voto 2 - infoitsport : Calciomercato Juventus, De Paul: “Andrò via al momento opportuno. La Juve…” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Calciomercato Juve: «primo colpo a un passo, costerà 8 milioni» Juventus News 24 Juventus in vantaggio per Reynolds: le ultime (TWEET)

Situazione #Reynolds: #Juventus, in vantaggio, ha ottime possibilità di prendere il giocatore. Secondo fonti statunitensi, la #ASRoma si starebbe muovendo troppo lentamente. @Teleradiostereo ...

Calciomercato, Zaza per l’Inter: il prezzo dell’ex Juve

Conte chiede un nuovo attaccante alla dirigenza per la seconda parte di stagione e nei radar di Marotta ci sarebbe anche l’ex Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Torino ...

Situazione #Reynolds: #Juventus, in vantaggio, ha ottime possibilità di prendere il giocatore. Secondo fonti statunitensi, la #ASRoma si starebbe muovendo troppo lentamente. @Teleradiostereo ...Conte chiede un nuovo attaccante alla dirigenza per la seconda parte di stagione e nei radar di Marotta ci sarebbe anche l’ex Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Torino ...