Brexit: intesa tra Ue e Regno Unito. Von der Leyen: «Accordo buono ed equilibrato». Londra cede sulla pesca e lascia Erasmus (Di giovedì 24 dicembre 2020) Pronta la bozza di compromesso sulla pesca. A Downing Street allestito il podio per l’annuncio di Johnson Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 24 dicembre 2020) Pronta la bozza di compromesso. A Downing Street allestito il podio per l’annuncio di Johnson

Capezzone : Deal su Brexit pare vicinissimo (dunque Uk a un passo da un successo storico, forse oggi l’annuncio). Sembra confer… - fattoquotidiano : Brexit, c’è l’accordo: la Gran Bretagna esce dall’Unione Europea. Intesa in vigore dal 1° gennaio - sole24ore : #Brexit: storica intesa tra #Unioneeuropea e #RegnoUnito. Von der Leyen: accordo buono ed equilibrato… - robboos : Sulla #Brexit: leggere il titolo 'Stop all'#Erasmus per gli studenti' mi mette molta tristezza A rendere spaventos… - SmorfiaDigitale : Brexit, c' l'accordo: la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea. Intesa in vigor... -