Biathlon | World Team Challenge 2020 | chi parteciperà? L’elenco completo Italia con Dorothea Wierer e Lukas Hofer

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Lunedì 28 dicembre si svolgerà in Germania il consueto, manifestazione che quest’anno avrà luogo non a Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding: dieci coppie si sfideranno in un gara d’esibizione con un format da single-mixed che prevede alle ore 18.15 la mass start ed alle ore 19.05 l’inseguimento. Delle dieci coppie che animeranno l’evento otto sono state già annunciate, con l’che sarà rappresentata da, vittoriosi nella manifestazione nel 2018. Due binomi per la Germania, con Denise Hermann e Benedikt Doll e con Franziska Preuss e Simon Schempp. Queste gli altri Paesi rappresentati: Marekta Davidova e Michal Krcmar per la Repubblica Ceca, Lisa Theresa Hauser e Julian Eberhard ...

