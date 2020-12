Recovery plan | 22 miliardi al superbonus per i privati | 6 miliardi per le scuole | 4 | 3 alla ricerca In tutto 52 progetti in campo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ogni giorno qualche dettaglio in più. E così il “treno”, maxi piano da circa 200, avanza nelle stanze di ministeri e presidenza del Consiglio. Dei quasi 600inizialmente proposti ne sono rimasti appena 52 che, più o meno, dovrebbero essere quelli definitivi. Ieri si è avuto un quadro preciso delle opere infrastrutturali che valgono nel complesso 27,7di euro. In gran parte, circa 22, andranno a potenziare e completare la rete ferroviaria ad alta velocità. Si tratta per lo più digià esistenti e/o già avviati ma non solo. Oggi, anticipazioni de il Sole 24 Ore, forniscono qualche informazione aggiuntiva su come verranno concretamente suddivise le risorse ...