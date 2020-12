Pirlo sulla sentenza | «Prese in giro le altre squadre» – VIDEO

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andreaha parlato delladel Collegio di Garanzia su Juventus-Napoli Andrea, allenatore della Juventus, dopo la sconfitta contro la Fiorentina ha parlato anche delladel Collegio di Garanziapartita contro il Napoli che dovrà essere giocata. «Non possiamo fare niente. Non abbiamo nessun problema a rigiocare la partita. Mi dispiace per leche hanno viaggiato con giocatori in meno e peso punti. Lanon mi è sembrata corretta nei confronti di queste». Leggi su Calcionews24.com

... vacanze di Natale per Fabio Paratici che sarà subito chiamato a mettersi sul lavoro per migliorare sul mercato la Juventus di Andrea Pirlo. Come riferito da Tuttosport la priorità per i bianconeri ...Andrea Pirlo ha parlato della sentenza del Collegio di Garanzia su Juventus-Napoli. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo la sconfitta contro la Fiorentina ha parlato anch ...