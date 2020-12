Pallanuoto | Serie A1 2020-2021 | Trieste-Brescia 6-17 Lombardi da soli in testa al Girone B

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) LaA1diha visto oggi, mercoledì 23 dicembre, alle ore 19.30, il recupero di un match della terza giornata: per ilB del massimo campionato si è giocata., conclusa con il netto punteggio di 6-17 per gli ospiti. Scendono così a quattro i match da recuperare nella prima fase della competizione, che ora riprenderà con la quinta tornata il 16 gennaio, dopo la fase finale europea della World League, che vedrà protagonista il Settebello di Sandro Campagna. Essendo stati già fissati i recuperi di Lazio Nuoto-CC Ortigia (il 16 gennaio alle ore 15.00, con conseguente slittamento di Ortigia-Telimar al 23 gennaio alle ore 15.00) e di Pro Recco-Iren Genova Quinto (il 23 gennaio alle ore 15.00), restano ora da ...

OA_Sport : Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: il 23 dicembre si recupera Trieste-Brescia - lecodisavona : Pallanuoto: Campionato Serie A 1 – 1^ Fase – Recupero 2^ Giornata: Rari affronterà a Firenze la Florentia - zazoomblog : Pallanuoto la FIN programma per domani dei recuperi della Serie A1 maschile e femminile - #Pallanuoto #programma… - antoniofraioli9 : @Francesclol Io gioco a pallanuoto qui a Napoli in serie B - alberto02259892 : Sport Mediaset scaletta: Serie A Milan Serie B Monza Altri servizi Collina....miglior arbitro del mondo della pallanuoto -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie

OA Sport

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto ha visto oggi, mercoledì 23 dicembre, alle ore 19.30, il recupero di un match della terza giornata: per il Girone B del massimo campionato si è giocata Trieste-Bres ...Torna Roberto Tofani come nuovo coach dell’Anzio Waterpolis. Il tecnico, che è uno dei principali interpreti della storica promozione dell’Anzio in A1 ...