Napoli, Gattuso parla della sua malattia: “è autoimmune, si chiama miastenia” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gennaro Gattuso si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Napoli nella partita di campionato di Serie A valido per la 14esima giornata e ha parlato della sua malattia agli occhi. Gli azzurri non sono andati oltre l’1-1 nella sfida contro il Torino, tutto è successo nel secondo tempo: ad aprire le marcature è stato Izzo, in pieno recupero il pareggio di Insigne. Occasione persa per il Napoli. La malattia di Gattuso Al termine della partita Gennaro Gattuso ha parlato della sua malattia: “sono 10-12 giorni che non sono me stesso. La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura. Ho avuto questo problema. Sono vivo, tranquilli che non muoio. Negli ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gennarosi è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio delnella partita di campionato di Serie A valido per la 14esima giornata e hatosuaagli occhi. Gli azzurri non sono andati oltre l’1-1 nella sfida contro il Torino, tutto è successo nel secondo tempo: ad aprire le marcature è stato Izzo, in pieno recupero il pareggio di Insigne. Occasione persa per il. LadiAl terminepartita Gennarohatosua: “sono 10-12 giorni che non sono me stesso. La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura. Ho avuto questo problema. Sono vivo, tranquilli che non muoio. Negli ...

CalcioWeb : #Gattuso parla in diretta tv della sua malattia - maxmassi969 : @sudistadoc Beh il Milan, Inter e Juve hanno perso punti con Parma, Verona, Crotone e via dicendo, il campionato è… - FrancoMater2 : Per l'amor di Dio, solidarietà a #Gattuso. Supererà sicuramente anche questa. Però ragazzi, il #Napoli ha problemi… - junews24com : Gattuso: «Ho una malattia immune, ma mi riprenderò. Sulla sentenza....» - - antonio_gaito : #Gattuso in conferenza: 'Arrivati alle ultime gare senza benzina e con tante assenze. Perciò mi tengo stretto il pa… -