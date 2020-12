(Di mercoledì 23 dicembre 2020)- "Salgono purtroppo a 40 i casinella Rsa di via Russolillo adi Bari. Attendiamo nelle prossime ore i risultati di alcuni test molecolari in corso di accertamento'. Ne dà ...

LaGazzettaWeb : Mola, focolaio Covid in Rsa: 40 positivi, 21 ospiti e 12 operatori contagiati - MancioRuggiero : #Coronavirus, focolaio alla R.S.A. di Mola: 27 positivi. #COVID19 #Manciolandia #coronavirus2020 #IBDM -

Ultime Notizie dalla rete : Mola focolaio

La Gazzetta del Mezzogiorno

“Salgono purtroppo a 40 i casi Covid positivi nella Rsa di via Russolillo a Mola di Bari. Attendiamo nelle prossime ore i risultati di alcuni test molecolari in corso di accertamento”. A darne notizia ...MOLA - "Salgono purtroppo a 40 i casi Covid positivi nella Rsa di via Russolillo a Mola di Bari. Attendiamo nelle prossime ore i risultati di alcuni test molecolari in corso di accertamento”. Ne dà no ...