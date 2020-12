METEO: freddo invernale in arrivo, ecco quando irromperà sull’Italia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le prospettive METEO ormai non lasciano adito ad alcun dubbio in merito al freddo che conquisterà l’Italia in coincidenza delle festività natalizie. Al momento tutta l’Italia, così come parte d’Europa, godono ancora dei riflessi di un promontorio anticiclonico garante di tempo in prevalenza stabile e soprattutto mite. I segnali di cambiamento sono però già evidenti, con l’anticiclone che inizia a perdere terreno, eroso lungo il bordo settentrionale dalla graduale spinta di una saccatura associata a quel blocco d’aria fredda diretto verso il Mediterraneo. L’aria fredda che arriverà sull’Italia per Natale, sulla base delle anomalie termiche a 1500 metri di quotaIl fronte d’irruzione artica è in progressiva discesa dal Nord Europa per avvicinarsi a grandi falcate verso la nostra Penisola, in seno ad una saccatura che sprofonderà proprio ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le prospettiveormai non lasciano adito ad alcun dubbio in merito alche conquisterà l’Italia in coincidenza delle festività natalizie. Al momento tutta l’Italia, così come parte d’Europa, godono ancora dei riflessi di un promontorio anticiclonico garante di tempo in prevalenza stabile e soprattutto mite. I segnali di cambiamento sono però già evidenti, con l’anticiclone che inizia a perdere terreno, eroso lungo il bordo settentrionale dalla graduale spinta di una saccatura associata a quel blocco d’aria fredda diretto verso il Mediterraneo. L’aria fredda che arriveràper Natale, sulla base delle anomalie termiche a 1500 metri di quotaIl fronte d’irruzione artica è in progressiva discesa dal Nord Europa per avvicinarsi a grandi falcate verso la nostra Penisola, in seno ad una saccatura che sprofonderà proprio ...

Le prospettive meteo ormai non lasciano adito ad alcun dubbio in merito al freddo che conquisterà l'Italia in coincidenza delle festività natalizie. Al momento tutta l'Italia, così come parte d'Europa ...

L'alta pressione cede e il freddo punta già l'Italia. Ultimo giorno in compagnia dell'anticiclone quello di oggi in Italia che sotto il profilo meteo trascorrerà dunque pi ...

