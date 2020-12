MEF | nel 2020 emessi titoli per oltre 550 miliardi | costo sceso a 0 | 59%

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nelsono staticomplessivamenteper 550.688 milioni di euro, di cui 368.873 milioni di euro è costituito daa medio-lungo termine e 181.815 milioni di euro da BOT. Ilmedio annuo all’emissione nelrisulta essere stato pari allo 0,59%, un livello in diminuzione rispetto allo 0,93 % di fine 2019. La vita media a fine anno è pari a 6,95 anni. È quanto reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha pubblicato il calendario delle aste e le linee guida per la gestione del debito pubblico per il 2021. Per l’anno prossimo, ha spiegato il direttore generale del debito Davide Iacovoni nel corso di una conference call “sulla vita media è difficile fare previsioni ma siamo abbastaza ottimisti su un ulteriore allungamento. Fermo ...