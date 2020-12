Mannaggia a te | canarino in gabbia La Maglie si mostra così? Clamorosa rosicata di Myrta Merlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una "" diquando si collega con Maria Giovannaa L'aria che tira, nella puntata in onda su La7 oggi, mercoledì 23 dicembre. La, infatti, si collega direttamente da casa sua, alle spalle un grosso e verdissimo giardino, dove splende anche il sole. E la, vedendo il contesto da cui si collega la, si lascia sfuggire: "a te, tu in giardino e io sempre in studio come unin". Frase che strappa una risata alla. Dunque si parla del vaccino al coronavirus, e laspiega in breve la sua posizione: "La gente ha il dovere e il diritto di essere informata. Quant'è la copertura, quanto ci vuole perché ...