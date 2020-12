LIVE VOLLEY – Modena-Verona 1-0 25-19 | 0-0 | Superlega 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Leo Shoese NBVsi sfidano nel recupero della decima giornata di. I Canarini vogliono confermare il buon momento di forma ed ottenere un’altra vittoria. D’altra parte, gli scaligeri vanno a caccia di punti importanti per allontanarsi dalla zona bassa. L’appuntamento è per mercoledì 23 dicembre alle ore 17:00. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface RISULTATI E CLASSIFICACOME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LALeo Shoes– NBV1-0 (25-19, 0-0) ...