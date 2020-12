La Vita in Diretta, crollo emotivo per Alberto Matano: lacrime e silenzio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il giornalista provato dalla storia di Eleonora Proietti L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il giornalista provato dalla storia di Eleonora Proietti L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : Vita vera, Italia, ripartenza. Ora in diretta con @AnnalisaChirico per parlare di proposte e di Futuro. State con n… - sabfed : brutta la profesoresa ala vita in diretta - PowaGirls : Non guarderò più la diretta finché le due interessate non si parleranno! E se per colpa del gf e le nuove entrate,… - Arduino143 : @vitaindiretta La Vita in Diretta sta dando dimostrazione sempre più evidente e sempre più inquietante, della dif… - Tiramis78433791 : ho quasi paura di guardare la diretta perchè mi dispiace vederle separate aiuto, poi apro e vedo dayane con quella… -