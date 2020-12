«It’s All About Love», un video per dire grazie (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quando 3 giovani artisti, pieni di energia e di successo professionale, si incontrano negli ideali della Onlus The Children for Peace e decidono di creare un video musicale per esprimere una profonda gratitudine verso tutti coloro che in questi anni sono stati vicini ai bambini e alle famiglie che la Onlus sostiene a Gulu in Uganda, allora vuol dire che è stato raggiunto l’obiettivo di comunicare un sentimento attraverso la musica e la fotografia. Il video musicale It’s All About Love - creato con le foto scattate a Gulu da Amina Marazzi Gandolfi, è stato realizzato grazie alla partecipazione grafica e creativa di Pulse Film (grazie a Giorgio Testi e Antonio Pettinelli) - è un omaggio ed un augurio di Ripresa di Fiducia e di Forza e l'occasione per ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quando 3 giovani artisti, pieni di energia e di successo professionale, si incontrano negli ideali della Onlus The Children for Peace e decidono di creare unmusicale per esprimere una profonda gratitudine verso tutti coloro che in questi anni sono stati vicini ai bambini e alle famiglie che la Onlus sostiene a Gulu in Uganda, allora vuolche è stato raggiunto l’obiettivo di comunicare un sentimento attraverso la musica e la fotografia. IlmusicaleAll- creato con le foto scattate a Gulu da Amina Marazzi Gandolfi, è stato realizzatoalla partecipazione grafica e creativa di Pulse Film (a Giorgio Testi e Antonio Pettinelli) - è un omaggio ed un augurio di Ripresa di Fiducia e di Forza e l'occasione per ...

asbloodflows : I mean, c'è scritto subito sotto l'account chi lo segue dei miei follower quindi it's not creepy at all — Ma perché… - flaeurs : stava scivolando di lato e mi ha affondato le unghie nella pancia ?? it’s all worth it ?? - attivitagdss : una figlia di ermes al potere it's over for y'all h0es - giancarloruffa : Top story: Scandalo in Vaticano, l'assalto all’Enasarco dei sodali di Raffaele Mincione - l'Espresso… - veramiglioo : letteralmente vi è bastato alcune donne lesbiche dirvi che stare con un uomo non va bene e qualche battuta sulle re… -

Ultime Notizie dalla rete : It’s All Concorso Oss Caserta, 60 posti a tempo indeterminato: come funziona e quando fare domanda LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi