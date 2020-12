Isola dei famosi rumors | due ex di Gemma Galgani pronti ad entrare nel cast

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si prepara ildell’deie si vocifera della partecipazione di alcuni protagonisti di Uomini e Donne: tra i nomi spuntano due ex di. Due personaggi nati nel dating show di Maria De Filippi sarebbero in lizza per la partecipazione all’dei. Si tratta di Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.