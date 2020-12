Inter | Conte | “Non era facile vincere a Verona. Contento per Lautaro” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Antonio Conte è visibilmente soddisfatto per il settimo successo consecutivo dalla sua Inter, vittoriosa per 2-1 sul difficile campo del Verona. Le dichiarazioni del mister nel post-partita. Felice per il gol Lautaro Martinez: “Lo dedico alla mia famiglia”. Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo la vittoria per 2-1 al Bentegodi L'articolo Inter Conte “Non era facile vincere a Verona. Contento per Lautaro” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Antonioè visibilmente soddisfatto per il settimo successo consecutivo dalla sua, vittoriosa per 2-1 sul difficile campo del. Le dichiarazioni del mister nel post-partita. Felice per il golMartinez: “Lo dedico alla mia famiglia”. Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo la vittoria per 2-1 al Bentegodi L'articolo“Non eranto per” proviene da www.meteoweek.com.

Inter : ?? | FORMAZIONE #VeronaInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - Inter : Ultimo match del 2020: in diretta la conferenza di Conte #VeronaInter - Inter : ??? | DICHIARAZIONI L'analisi di Antonio #Conte al termine di #VeronaInter ??? #FORZAINTER ???? - givemelove_24 : Non ho cambiato idea su conte eh. Stiamo vincendo, giocando bene meh, ma stiamo vincendo quindi siccome a vincere è… - Domitilla64ali1 : RT @FabRavezzani: Sarà molto interessante vedere l’Inter oggi. A Conte si chiede un successo, ma anche un po’ di gioco divertente in più. D… -