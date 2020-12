Infortunio Thorsby | le condizioni del centrocampista della Sampdoria

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si ferma Morthennel corsogara trae Sassuolo: ecco ledeldoriano Morten Thosby non ce la fa e deve abbandonare il campo nel corso diSassuolo. Ilblucerchiato, dopo un contrasto su un colpo di testa, è caduto sulla schiena senza riuscire ad attutire il colpo.ha tentato di restare in campo ma al 37? è stato costretto a lasciare il posto ad Adrien Silva. Sospetta contusione, le sueverranno valutate nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #SampdoriaSassuolo Morten #Thorsby lascia anzitempo il match: il norvegese ha accusato un problema alla schiena - sampdoria : ?? | INFORTUNIO 31' - Guai fisici per #Thorsby. Il centrocampista doriano subisce fallo da #Locatelli a centrocampo… - sportface2016 : #SampdoriaCrotone, #Ferrari esce per infortunio: al suo posto #Thorsby -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Thorsby

Sportface.it

Thorsby ha tentato di restare in campo ma al 37' è stato costretto a lasciare il posto ad Adrien Silva. Sospetta contusione, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.Nuova tegola in casa Sampdoria, Morten Thorsby è stato costretto a lasciare il terreno di gioco durante il match contro il Sassuolo per infortunio. LEGGI ANCHE – Sampdoria Sassuolo: segui qui la ...