Il Natale a Betlemme ai tempi del coronavirus (Di giovedì 24 dicembre 2020) Betlemme si prepara quest’anno ad un Natale diverso da solito. La città simbolo della Natività, in cui ogni dicembre si riversano migliaia di persone provenienti dall’estero o dalle aree circostanti, si troverà vuota come non mai. La piazza Manger, generalmente piena di bancarelle, fedeli o semplici curiosi desiderosi di condividere lo spirito delle festività natalizie InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 dicembre 2020)si prepara quest’anno ad undiverso da solito. La città simbolo della Natività, in cui ogni dicembre si riversano migliaia di persone provenienti dall’estero o dalle aree circostanti, si troverà vuota come non mai. La piazza Manger, generalmente piena di bancarelle, fedeli o semplici curiosi desiderosi di condividere lo spirito delle festività natalizie InsideOver.

vaticannews_it : #23dicembre #Natale a Betlemme, nell'unico ospedale pediatrico della #Palestina. Intervista a Suor Lucia, da 18 ann… - vaticannews_it : #23dicembre Questo #Natale il cuore della natività vive il deserto. Negozi chiusi, spostamenti limitati, coprifuoco… - Agenparl : Celebrare la vita. Natale in una Betlemme senza pellegrini - - florabarral : Ogni Natale in casa nostra si legge l' 'operetta comica' Gelindo in Betlemme. Qualcuno la conosce (e riesce a legge… - maplewhite1912 : RT @lorettaromildo: Per accedere alla Basilica della Natività a Betlemme occorre farsi piccoli e passare attraverso la porta dell'umiltà. U… -