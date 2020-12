Il Meteo in Italia del 23 dicembre, cielo nuvoloso e temperature in netto calo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) cielo da poco a molto nuvoloso su tutta Italia, temperature in netto calo, nessuna allerta Meteo: queste le principali previsione di oggi mercoledì 23 dicembre Il Bollettino della Protezione Civile Iniziamo con i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nel tardo pomeriggio di ieri, 22 dicembre, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 23 dicembre. La cartina dell’Italia è completamente verde e pertanto non è attivo nessun tipo di allerta Meteo. Consulta il Bollettino di criticità nazionale su https://t.co/jhiXUdpIla per verificare se sono previste allerte relative a fenomeni Meteo-idrogeologici e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020)da poco a moltosu tuttain, nessuna allerta: queste le principali previsione di oggi mercoledì 23Il Bollettino della Protezione Civile Iniziamo con i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nel tardo pomeriggio di ieri, 22, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 23. La cartina dell’è completamente verde e pertanto non è attivo nessun tipo di allerta. Consulta il Bollettino di criticità nazionale su https://t.co/jhiXUdpIla per verificare se sono previste allerte relative a fenomeni-idrogeologici e ...

