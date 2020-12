Il calvario Covid dei giocatori del Newcastle, un mese tra vomito e piaghe. E non guariscono (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Covid nel calcio non è solo quella malattia di passaggio che ti tira fuori dai convocati per un paio di settimane, nonostante ormai la percezione sia quella. I casi di Jamaal Lascelles e Allan Saint-Maximin dicono ben altro. I due giocatori del Newcastle “fanno una passeggiata di mezz’ora e vogliono tornare a letto subito: è brutale”. A parlare così è Steve Bruce, l’allenatore, sconvolto nel vedere i suoi suoi calciatori ad un mese dal contagio, così debilitati. Il Newcastle è colpita duramente dal Covid: lo hanno preso in dieci tra giocatori e membri dello staff. Ma Jamaal Lascelles e Allan Saint-Maximin non riescono a venirne fuori. Il Daily Mail descrive i fastidi che non passano: vomito, piaghe, ulcere alla bocca, odori e sapori ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilnel calcio non è solo quella malattia di passaggio che ti tira fuori dai convocati per un paio di settimane, nonostante ormai la percezione sia quella. I casi di Jamaal Lascelles e Allan Saint-Maximin dicono ben altro. I duedel“fanno una passeggiata di mezz’ora e vogliono tornare a letto subito: è brutale”. A parlare così è Steve Bruce, l’allenatore, sconvolto nel vedere i suoi suoi calciatori ad undal contagio, così debilitati. Ilè colpita duramente dal: lo hanno preso in dieci trae membri dello staff. Ma Jamaal Lascelles e Allan Saint-Maximin non riescono a venirne fuori. Il Daily Mail descrive i fastidi che non passano:, ulcere alla bocca, odori e sapori ...

