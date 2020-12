Hellas Verona-Inter 1-1: Ilic risponde a Lautaro Martinez (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al 69' pareggia Ilic, ma è clamoroso l'errore di Handanovic: il portiere sloveno si fa sfuggire il pallone su un cross di Faraoni e Ilic insacca facilmente. Al 52' Lautaro sblocca il match: dal cross ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al 69' pareggia, ma è clamoroso l'errore di Handanovic: il portiere sloveno si fa sfuggire il pallone su un cross di Faraoni einsacca facilmente. Al 52'sblocca il match: dal cross ...

DiMarzio : #VeronaInter, #Eriksen rientra in Danimarca - Inter : ?? | ARBITRO Mercoledì #VeronaInter: Giacomelli dirigerà il match del Bentegodi ?? - AleRodella : RT @passione_inter: Hakimi da record: già tre gol e tre assist al primo anno in Serie A - - passione_inter : Hakimi da record: già tre gol e tre assist al primo anno in Serie A - - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Internazionale! Hellas Verona [1] x [2] Internazionale Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 14ª Rodada… -