Grave lutto per Valerio Scanu a causa del Covid: ecco cosa è successo

La triste notizia Da pochi minuti il celebre cantante Valerio Scanu, ha annunciato su Instagram di aver perso un parente molto stretto a causa del Covid-19.

IL PADRE DI VALERIO

Valerio ha perso il papà. Si chiamava Tonino Scanu e aveva soltanto 64 anni. Ha lottato contro il Coronavirus per un mese e mezzo. È deceduto presso l'ospedale Mater Olbia in Sardegna. Tonino era una persona molto generosa e altruista, molto impegnato in diversi eventi benefici. Questo sarà un Natale molto doloroso in casa Scanu.

LE SUE CONDIZIONI

Era stato ricoverato in condizioni discrete dopo essere risultato risultato positivo al tampone. In seguito le condizioni si sono aggravate.

