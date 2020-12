Giulia De Lellis, la preoccupazione del padre: “Ma sei impazzita?”, cos’è successo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Giulia De Lellis, tra le stories di Instagram, ha raccontato un episodio avvenuto oggi con il padre: ecco cos’è successo Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite sui social network, soprattutto su Instagram, dove la modella conta oltre quattro milioni e mezzo di seguaci. La De Lellis è divenuta famosa grazie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 23 dicembre 2020)De, tra le stories di Instagram, ha raccontato un episodio avvenuto oggi con il: eccoDeè una delle influencer più amate e seguite sui social network, soprattutto su Instagram, dove la modella conta oltre quattro milioni e mezzo di seguaci. La Deè divenuta famosa grazie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Giulia De Lellis derubata: “Sono sconvolta, non è la prima volta quest’anno” - infoitcultura : Giulia De Lellis derubata: ‘Ci sono corrieri ladri’ - infoitcultura : Giulia De Lellis shock: viene derubata dai corrieri che le portano i pacchi! - infoitcultura : Giulia De Lellis racconta come ha fatto a scrivere un libro di punto in bianco - ilteo1990 : Torno a casa dai miei. Mi aprono la porta facendo il balletto di Natale di Tezenis con Giulia De Lellis. -