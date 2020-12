Generare musica nuova con l' intelligenza artificiale

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L', ormai, va ben oltre gli esperimenti e sta davvero prendendo piede in molti progetti ed applicazioni pratiche. Tra queste, si stanno evolvendo molto quelle per, in modo che anche chi non ha alcuna conoscenza di strumentili o esperienza di canto possa comunque divertirsi e dare sfogo alla propria fantasia. L'applicata allafunziona tramite un algoritmo che, prendendo in esame un gran numero di registrazioni, riesce poi aautomaticamente una composizionelee unica. L'algoritmo combina strati di suoni costituiti da loop, con linee diverse per ogni strumentole. Ci sono diverse ...