Fratelli Caputo: anticipazioni seconda puntata di mercoledì 30 dicembre 2020 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fratelli Caputo - Cesare Bocci e Nino Frassica Claudia Mori, con la sua Ciao Ragazzi! e il contributo di Regione Puglia, Unione Europea e Apulia Film Commission, ha realizzato le quattro prime serate di Fratelli Caputo, la nuova fiction di Canale 5 ambientata proprio in Puglia. Dietro la macchina da presa Alessio Inturri, regista che nell'epoca d'oro della Ares Film firmò per Mediaset Furore – Il Vento della Speranza, Sangue Caldo, L'Onore e il rispetto 3, Il Peccato e la Vergogna, Caterina e le sue Figlie e Rodolfo Valentino – La Leggenda. A seguire tutte le anticipazioni della fiction, aggiornate di episodio in episodio. Il crollo del soffitto di una scuola diventa l'occasione di una serata di beneficenza per raccogliere fondi per la ricostruzione. Patrizia si offre di farsi carico ...

