Formula E | rinviato il debutto in Cile della Stagione 7

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Piani da rivedere per il mondiale diE , la cui7 sarebbe dovuta partire da Santiago del, due ePrix in programma il 16 e 17 gennaio, primo pezzo di un calendario ufficializzato ...

Ultime Notizie dalla rete : Formula rinviato

Le due gare inaugurali della stagione 2021 di Formula E, in programma a Santiago del Cile a gennaio, sono rinviati a data da destinarsi ...Le restrizioni ai voli in arrivo dal Regno Unito hanno imposto il rinvio dei due ePrix di Santiago del Cile a metà gennaio. Il calendario della Mondiale 2020 dovrebbe partire con le gare in Arabia Sau ...