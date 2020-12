Covid: a Genova nuovi test rapidi, risultato in 3 minuti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Genova, 23 DIC - La Asl 3 genovese sarà la prima azienda locale in Italia ad utilizzare dalle prossime settimane i nuovi tamponi antigenici ultrarapidi in grado di individuare la positività al Covid ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 23 dicembre 2020), 23 DIC - La Asl 3 genovese sarà la prima azienda locale in Italia ad utilizzare dalle prossime settimane itamponi antigenici ultrain grado di individuare la positività al...

