Covid 19, i numeri italiani e quelli degli altri Paesi a confronto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il contagio di Covid 19 non si è fermato dopo la prima ondata, e l'Italia non ha smesso di rappresentare un esempio negativo con i suoi record neanche quest'autunno. Dopo essere stato il primo Paese occidentale colpito nei giorni scorsi è risultato essere quello con più morti in proporzione alla popolazione. Se sia colpa del sistema sanitario inefficiente o dell'elevata età della popolazione o altro, lo si scoprirà solo in futuro. Segui Termometro Politico su Google News Ora è il momento di seguire l'evoluzione giorno per giorno. Il dato principale è quello riguardante i contagi giornalieri. Secondo Ourworldindata.org in questi giorni il numero di nuovi contagi giornalieri per milione, calcolati secondo una media settimanale (per ovviare ai fisiologici cali del weekend), è sceso nel nostro Paese, siamo intorno ai 250, dal 14 dicembre la Germania ci ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid numeri Un anno di Covid, il confronto dei numeri con le altre pandemie AGI - Agenzia Italia Natale, in Abruzzo a Dicembre spesa di 287 milioni per alimenti e bevande: numeri in calo

CHIETI – In Abruzzo, a dicembre, mese delle festività di Natale, le famiglie, secondo le stime, spenderanno 287 milioni di euro per prodotti alimentari e bevande, pari al 60,8% del totale della spesa ...

Per Covid, rosso da 49 milioni nei bilanci della sanità modenese

causa del Covid, del dottor Filippo Fard, medico del 118 di Modena, rinnovando la vicinanza e la gratitudine nei confronti di tutto il personale sanitario. La conferenza è stata l'occasione per ...

