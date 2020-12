Coronavirus, torna a salire l'Rt. Allarme per i contagi in Veneto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I risultati del monitoraggio settimanale anticipato per via del Natale: indice di contagio a 0,9 contro lo 0,86 della settimana scorsa. Gli esperti invitano Zaia a prendere provvedimenti. Ancora a rischio alto anche Liguria, Marche, Puglia e Umbria Leggi su repubblica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I risultati del monitoraggio settimanale anticipato per via del Natale: indice dio a 0,9 contro lo 0,86 della settimana scorsa. Gli esperti invitano Zaia a prendere provvedimenti. Ancora a rischio alto anche Liguria, Marche, Puglia e Umbria

cronaca_news : Coronavirus, torna a salire l'Rt. Allarme per i contagi in Veneto - ottopagine : Coronavirus, San Marino torna in fascia A - Notiziedi_it : Coronavirus, San Marino torna in fascia A -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Coronavirus, in Abruzzo il quadro torna ad aggravarsi: 255 contagi e 14 morti Il Messaggero Gas Sales: c'è un altro giocatore positivo al Covid19, intanto Georg Grozer torna negativo

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza rende noto che, a seguito dei tamponi molecolari eseguiti come da protocollo nella giornata di martedì 22 dicembre, è stata riscontrata la positività al Covid-19 di ...

Coronavirus, torna a salire l'Rt. Allarme per i contagi in Veneto

I risultati del monitoraggio settimanale anticipato per via del Natale: indice di contagio a 0,9 contro lo 0,86 della settimana scorsa. Gli esperti invitano ...

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza rende noto che, a seguito dei tamponi molecolari eseguiti come da protocollo nella giornata di martedì 22 dicembre, è stata riscontrata la positività al Covid-19 di ...I risultati del monitoraggio settimanale anticipato per via del Natale: indice di contagio a 0,9 contro lo 0,86 della settimana scorsa. Gli esperti invitano ...