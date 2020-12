Corbo: non c’è più spazio per giudici come Mastrandrea e Sandulli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La storica sentenza del Coni di ieri, non solo restituisce al Napoli il punto di penalizzazione e la possibilità di una sconfitta in meno rigiocando la gara contro la Juve, ma, scrive Antonio Corbo su Repubblica, sancisce che non c’è più spazio per due giudici come Mastrandrea e Sandulli. Non c’è più spazio per giudici abili come Mastrandrea che in primo grado diede partita vinta alla Juve evitando il tema centrale: il Napoli doveva disobbedire all’Asl, partire per Torino, rischiare di diffondere il contagio pur di seguire il protocollo della Lega? (…) Un giurista da Olimpiade quando scia in slalom. Ma non c’è spazio neanche per giudici come Piero ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La storica sentenza del Coni di ieri, non solo restituisce al Napoli il punto di penalizzazione e la possibilità di una sconfitta in meno rigiocando la gara contro la Juve, ma, scrive Antoniosu Repubblica, sancisce che non c’è piùper due. Non c’è piùperabiliche in primo grado diede partita vinta alla Juve evitando il tema centrale: il Napoli doveva disobbedire all’Asl, partire per Torino, rischiare di diffondere il contagio pur di seguire il protocollo della Lega? (…) Un giurista da Olimpiade quando scia in slalom. Ma non c’èneanche perPiero ...

