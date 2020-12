Chirurgia estrema | spende 84mila euro in interventi per somigliare ad un elfo tolkeniano

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un giovane ragazzo appassionato di impianti e body modification ha speso la bellezza di 84 milainchirurgici perad undi memoria tolkeniana. C’è stato un tempo, il ventennio ’80-’90 e l’inizio dei 2000, in cui dirsi appassionato del mondo fantasy, di videogiochi o di fumetti, equivaleva ad estromettersi dalla socialità ed essere visto come un nerd. Da una decina d’anni a questa parte, complice la maggiore diffusione del mondo fantasy nel cinema di massa, nelle serie tv e nei libri per ragazzi, questa visione si è drasticamente modificata. Si potrebbe dire che grazie alla Disney, alla Warner Bros e a Netflix, la figura del nerd è quasi del tutto svanita, o comunque ha cambiato caratteristiche. Adesso a parlare di videogame, a vestirsi come personaggi di un cartone ...