Calciomercato Inter, Conte vuole un attaccante: in lista anche Zaza e Pavoletti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Calciomercato Inter: a gennaio Conte vuole una punta. Spuntano anche i nomi di Zaza e Pavoletti Con l'addio a tutte le competizioni europee, difficilmente l'Inter potrà agire sul mercato a meno di cessioni che però dovrebbero esserci: Eriksen e Nainggolan su tutti. Antonio Conte ha chiesto, anche per la prossima finestra di trattative invernale, un attaccante che possa fare da vice a Romelu Lukaku. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Gervinho, con un possibile scambio con Pinamonti, è sempre in voga. Ma ci sarebbero anche dei nuovi nomi in lista: ovvero Kevin Lasagna, Simone Zaza e Leonardo Pavoletti.

