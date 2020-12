Cadavere di bimbo di 3 anni ritrovato senza occhi e genitali: l’atroce delitto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un bambino di 3 anni è stato ritrovato morto e con diverse mutilazioni sul corpo: al Cadavere del piccolo sono stati tolti gli occhi e i genitali. Dopo la denuncia della scomparsa da parte della nonna, la famiglia ha iniziato a cercarlo fino al macabro ritrovamento, seguito da una scoperta ancora più terrificante: ad uccidere il piccolo sarebbe stato qualcuno a lui molto vicino. La notizia arriva dal Sud Africa e si è dilagata sconvolgendo il mondo intero per l’efferatezza del crimine. Cos’è successo prima Nella mattinata del 26 novembre Zazi Nzama, di soli 3 anni, è stato portato fuori di casa dal padre, e non ha più fatto ritorno. A testimoniarlo è stata la nonna che viveva con loro: la denuncia di scomparsa del bambino è stata effettuata proprio dalla donna. Secondo quanto da ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un bambino di 3è statomorto e con diverse mutilazioni sul corpo: aldel piccolo sono stati tolti glie i. Dopo la denuncia della scomparsa da parte della nonna, la famiglia ha iniziato a cercarlo fino al macabro ritrovamento, seguito da una scoperta ancora più terrificante: ad uccidere il piccolo sarebbe stato qualcuno a lui molto vicino. La notizia arriva dal Sud Africa e si è dilagata sconvolgendo il mondo intero per l’efferatezza del crimine. Cos’è successo prima Nella mattinata del 26 novembre Zazi Nzama, di soli 3, è stato portato fuori di casa dal padre, e non ha più fatto ritorno. A testimoniarlo è stata la nonna che viveva con loro: la denuncia di scomparsa del bambino è stata effettuata proprio dalla donna. Secondo quanto da ...

Sxctive : @ByyExoo Semplicemente lui mi ha sparato sul cadavere ed è stato il primo gunfight che mi ha vinto, e mi ha pure de… - BMVPedrita : Sciary ok il bimbo abbandonato ma c’è un cadavere suddiviso in quattro valigie. Non facciamo finta di nulla eh. #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Cadavere bimbo Bimbo di due anni strangolato dai nonni e gettato nella stufa: "Piangeva troppo" L'Unione Sarda Salerno, denunciato il padre del bambino che ha ingoiato l’hashish

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Caronia, “Viviana messa lì per depistare”: la nuova ipotesi dei consulenti

Viviana avrebbe preso in braccio il bimbo per poi scavalcare il guard-rail ed addentrarsi nelle campagne di Caronia. Le ricerche non portarono a nulla fino al ritrovamento casuale del primo cadavere, ...

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...Viviana avrebbe preso in braccio il bimbo per poi scavalcare il guard-rail ed addentrarsi nelle campagne di Caronia. Le ricerche non portarono a nulla fino al ritrovamento casuale del primo cadavere, ...