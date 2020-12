Arnold Schwarzenegger: "Chris Pratt è un marito e genero fantastico" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'attore Arnold Schwarzenegger ha lodato pubblicamente Chris Pratt, il marito di sua figlia Katherine, definendolo un ottimo marito e genero. Arnold Schwarzenegger ha lodato pubblicamente Chris Pratt, il marito di sua figlia Katherine, svelando che non avrebbe mai pensato a un attore come genero. L'attore ha parlato della situazione della sua famiglia in una recente intervista che gli ha permesso anche di ricordare l'esperienza sul set di Terminator 2. La star del cinema ha spiegato: "Sono davvero orgoglioso delle mie figlie. Katherine è una vincitrice". Arnold Schwarzenegger ha quindi spiegato: "Non avrei mai pensato che mia figlia ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'attoreha lodato pubblicamente, ildi sua figlia Katherine, definendolo un ottimoha lodato pubblicamente, ildi sua figlia Katherine, svelando che non avrebbe mai pensato a un attore come. L'attore ha parlato della situazione della sua famiglia in una recente intervista che gli ha permesso anche di ricordare l'esperienza sul set di Terminator 2. La star del cinema ha spiegato: "Sono davvero orgoglioso delle mie figlie. Katherine è una vincitrice".ha quindi spiegato: "Non avrei mai pensato che mia figlia ...

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Ecco come sono diventati i bambini del film 30 anni dopo #ArnoldSchwarzenegger #KindergartenCop - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: Il tempo passa per tutti, anche per i bambini dei film #ArnoldSchwarzenegger #KindergartenCop - ParamountItalia : Ecco come sono diventati i bambini del film 30 anni dopo #ArnoldSchwarzenegger #KindergartenCop - SpikeItalia : Il tempo passa per tutti, anche per i bambini dei film #ArnoldSchwarzenegger #KindergartenCop - clikservernet : Un poliziotto alle elementari: Arnold Schwarzenegger si riunisce ai bambini del cast su Zoom -

Ultime Notizie dalla rete : Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger: "Chris Pratt è un marito e genero fantastico" Movieplayer.it Arnold Schwarzenegger stupito dalle nozze della figlia

Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Terminator 2: ecco come Edward Furlong è stato scelto per il ruolo di John Connor

La storia che sta dietro al come abbia fatto a recitare con Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger ha quasi dell’incredibile. Molti ragazzi infatti avevano partecipato al provino per il tanto ambito ...

Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...La storia che sta dietro al come abbia fatto a recitare con Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger ha quasi dell’incredibile. Molti ragazzi infatti avevano partecipato al provino per il tanto ambito ...