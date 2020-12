Amici, Arisa attaccata duramente da Anna Pettinelli “Mai in vent’anni di Amici …” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Amici è una trasmissione trasversale nel senso che piace davvero a tutti a prescindere dalla fascia di età dei telespettatori. Certamente è seguita maggiormente da chi ha velleità artistiche e sogna di poter partecipare, un domani alla trasmissione in veste di concorrente ma anche mamme e nonne seguono le sorti di questi ragazzi che si devono impegnare davvero tanto per coronare il proprio sogno. Quest’anno ci sono state due new entry nella schiera dei professori e sono Arisa, la bravissima cantante genovese e Lorella Cuccarini reduce dalla chiusura con la Rai. Entrambe si sono inserite tra i professori molto bene anche se non mancano gli screzi e le punzecchiature anche tra gli stessi professori. Anna Pettinelli durissima con Arisa Arisa , spesso, si attira le ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è una trasmissione trasversale nel senso che piace davvero a tutti a prescindere dalla fascia di età dei telespettatori. Certamente è seguita maggiormente da chi ha velleità artistiche e sogna di poter partecipare, un domani alla trasmissione in veste di concorrente ma anche mamme e nonne seguono le sorti di questi ragazzi che si devono impegnare davvero tanto per coronare il proprio sogno. Quest’anno ci sono state due new entry nella schiera dei professori e sono, la bravissima cantante genovese e Lorella Cuccarini reduce dalla chiusura con la Rai. Entrambe si sono inserite tra i professori molto bene anche se non mancano gli screzi e le punzecchiature anche tra gli stessi professori.durissima con, spesso, si attira le ...

XFactor_Italia : Congratulazioni e in bocca al lupo ai nostri amici che calcheranno il palco di #Sanremo2021 ?? @ARISA_OFFICIAL,… - nokhousekeeping : raga io sono il lacrime guardando il #gfvip di ieri sera con Arisa che canta e tutti i ragazzi a distanza da lei ma… - Elisa02206600 : Arisa ad Amici poco dopo Arisa al GFVIP #Amici20 #GFVIP - speroscherzi_ : Sto vedendo Amici per la prima volta dopo credo 15 anni e che dolcezza incredibile Arisa, tra l'altro che meravigli… - b3atrixkidd0 : Me lo immagino Signorini mentre organizzavano la puntata. “È natale ragazzi! Non parliamo di cose tristi come le m… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Arisa Amici, Arisa e la nuova rissa con Rudy Zerbi: "Le tue unghiette...", deve intervenire Maria De Filippi Liberoquotidiano.it Amici: La sfida di Aka7even contro Dorian

Ad Amici di Maria De Filippi Aka7even finisce in sfida per volere dell’insegnante Arisa, quest’ultima sceglie Dorian come suo sfidante e si congratula con il ragazzo che a parer suo è pronto a far ...

Amici, Arisa attaccata duramente da Anna Pettinelli “Mai in vent’anni di Amici

Amici è una trasmissione trasversale nel senso che piace davvero a tutti a prescindere dalla fascia di età dei telespettatori. Certamente è seguita maggiormente da chi ha velleità artistiche e sogna d ...

Ad Amici di Maria De Filippi Aka7even finisce in sfida per volere dell’insegnante Arisa, quest’ultima sceglie Dorian come suo sfidante e si congratula con il ragazzo che a parer suo è pronto a far ...Amici è una trasmissione trasversale nel senso che piace davvero a tutti a prescindere dalla fascia di età dei telespettatori. Certamente è seguita maggiormente da chi ha velleità artistiche e sogna d ...