Alessandra Mussolini: "Addio alla politica: è un ciclo chiuso. Dopo 'Ballando con le stelle' guardo al futuro" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dalla politica al ballo. È il racconto di Alessandra Mussolini che, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, si confessa al quotidiano Il Tempo. E svela: “La politica è stata un ciclo che si è chiuso”. Sul programma di Rai Uno, a cui ha partecipato guidata dal coach Maykel Fonts, Mussolini afferma: “Ballando con le stelle è stata un’esperienza fantastica, non avevo mai ballato prima e non è che avessi fatto corsi di danza o cos’altro ... Mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti. Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere?. E sull’esperienza ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dal ballo. È il racconto diche, reduce dall’esperienza a Bndo con le, si confessa al quotidiano Il Tempo. E svela: “Laè stata unche si è”. Sul programma di Rai Uno, a cui ha partecipato guidata dal coach Maykel Fonts,afferma: “Bndo con leè stata un’esperienza fantastica, non avevo mai bto prima e non è che avessi fatto corsi di danza o cos’altro ... Mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti. Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere?. E sull’esperienza ...

La_LoreDalai : Una buona notizia, una - italiasociale22 : @tempoweb @Ale_Mussolini_ Però mai dire mai, soprattutto se te lo chiede il presidente Alessandra! - tempoweb : 'Lascio la politica, voglio ballare' La nuova vita di Alessandra #mussolini - corobi : @yenisey74 Basti pensare che per più di 20 anni abbiamo avuto Alessandra Mussolini, che ha sempre difeso e sostenut… - ScrivoCanzoni : Il problema non è Iconize. Il problema sono 608k followers, per uno che ha la verve di un comodino Ikea, l’intellig… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mussolini Alessandra Mussolini dice addio alla politica: "Voglio ballare" Il Tempo Alessandra Mussolini: "Dico addio politica: è un ciclo chiuso. Dopo 'Ballando con le stelle' guardo al futuro"

Dalla politica al ballo. È il racconto di Alessandra Mussolini che, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, si confessa al quotidiano Il Tempo. E svela: “La politica è stata un ciclo che si è ...

Alessandra Mussolini dice addio alla politica: "Voglio ballare"

Alessandra, danza per noi. Tra le tante metamorfosi che possono capitare ad ognuno di noi nella vita (e meno male che si cambia), una delle meno ...

Dalla politica al ballo. È il racconto di Alessandra Mussolini che, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, si confessa al quotidiano Il Tempo. E svela: “La politica è stata un ciclo che si è ...Alessandra, danza per noi. Tra le tante metamorfosi che possono capitare ad ognuno di noi nella vita (e meno male che si cambia), una delle meno ...