A Natale solo un’ora di incontro protetto | la mamma | “È un castigo”

ROMA – "Avrei voluto passare una giornata con lei, Natale è la festa dei bambini e ogni bambino ha diritto di stare col proprio genitore. Questo diritto, mio e di mia figlia, è stato violato. Sarò a casa da lavoro dal 24 dicembre al 6 gennaio e non passerò nemmeno mezza giornata con lei. È una vergogna". Patricia (il nome è di fantasia, ndr) non si dà pace. Per sette mesi lontana dalla sua Ruth (il nome è di fantasia, ndr), collocata in affido super esclusivo col padre dalla Corte d'Appello di Venezia, che in un decreto del dicembre 2019 disponeva per sei mesi incontri protetti con la mamma, accusata di essere una 'madre malevola' dopo averla cresciuta per sei anni. E per le festività natalizie ormai alle porte, in cui "questa madre non potrà passare neanche un'ora da sola con la figlia", spiega all'agenzia di stampa Dire il suo legale, Antonio Voltaggio.

