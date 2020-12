Variante inglese del Covid-19, Gran Bretagna completamente isolata (Di martedì 22 dicembre 2020) La Variante inglese del coronavirus fa paura e l'Europa corre ai ripari chiudendo le vie di comunicazione tra Gran Bretagna e il resto del continente. I consulenti scientifici del Governo inglese hanno affermato che una nuova Variante del Covid accelera la diffusione delle infezioni fino al 70%, ma non è più letale. Secondo il ministro della Sanità britannico Matt Hancock la diffusione in certe zone nel Regno Unito è "fuori controllo". Per questo i primi a prendere misure sono stati il Governo olandese e quello belga vietando treni e viaggi aerei dal Regno Unito. A seguire, anche l'Italia ha deciso di sospende i voli seguita a ruota da Germania, Austria, Spagna, Francia e molti altri. Chiuso il collegamento ferroviario con lo stop dei treni che passano nel tunnel della ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladel coronavirus fa paura e l'Europa corre ai ripari chiudendo le vie di comunicazione trae il resto del continente. I consulenti scientifici del Governohanno affermato che una nuovadelaccelera la diffusione delle infezioni fino al 70%, ma non è più letale. Secondo il ministro della Sanità britannico Matt Hancock la diffusione in certe zone nel Regno Unito è "fuori controllo". Per questo i primi a prendere misure sono stati il Governo olandese e quello belga vietando treni e viaggi aerei dal Regno Unito. A seguire, anche l'Italia ha deciso di sospende i voli seguita a ruota da Germania, Austria, Spagna, Francia e molti altri. Chiuso il collegamento ferroviario con lo stop dei treni che passano nel tunnel della ...

