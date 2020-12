Vaccino Covid: via libera alla commercializzazione. Cosa succede ora? (Di martedì 22 dicembre 2020) Vaccino Covid: arriva il via libera al composto Pfizer Biontech dell’Agenzia europea del farmaco e della Commissione Ue. Un passo avanti decisivo per far partire la campagna di vaccinazione nel Vecchio continente. Segui Termometro Politico su Google News Vaccino Covid: via libera Ema e Commissione Ue Via libera dell’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) e della Commissione Ue alla commercializzazione del Vaccino Covid Pfizer Biontech. Un passo avanti decisivo per far partire la campagna di vaccinazione nel Vecchio Continente: “sarà disponibile per tutti gli stati membri nello stesso momento e alle stesse condizioni” ha detto a tal proposito la Presidente della Commissione Ue Ursula Von ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 dicembre 2020): arriva il viaal composto Pfizer Biontech dell’Agenzia europea del farmaco e della Commissione Ue. Un passo avanti decisivo per far partire la campagna di vaccinazione nel Vecchio continente. Segui Termometro Politico su Google News: viaEma e Commissione Ue Viadell’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) e della Commissione UedelPfizer Biontech. Un passo avanti decisivo per far partire la campagna di vaccinazione nel Vecchio Continente: “sarà disponibile per tutti gli stati membri nello stesso momento e alle stesse condizioni” ha detto a tal proposito la Presidente della Commissione Ue Ursula Von ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid, Biontech: «Probabile che funzioni anche su variante inglese. Adeguarlo richiederebbe 6 settimane» Il Messaggero Usa, Biden si vaccina: non c'è niente di cui preoccuparsi

Il presidente eletto statunitense, Joe Biden, ha ricevuto il vaccino contro il Covid-19 in diretta televisiva da un ospedale del Delaware e ha incoraggiato la popolazione a farsi vaccinare. "Non c'è n ...

AFRICA/SUDAFRICA- Morte 6 suore per COVID-19 in una settimana; allarme del virus per variante che colpisce i giovani

Johannesburg (Agenzia Fides) – Mentre cresce la preoccupazione per la scoperta in Sudafrica di una variante del SARS-COV-2, il virus responsabile della pandemia, la Leadership Conference of Consecrate ...

