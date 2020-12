Ultime Notizie Roma del 22-12-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno hotel Ai concorsi assunzioni nella pubblica amministrazione dovrebbe arrivare domani in consiglio dei ministri il tradizionale viale milleproroghe di fine anno che fa slittare al 30 dicembre del 2021 numerosi e scadenze della bozza del testo che attualmente conta 22 articoli c’è spazio per misure molto eterogenee per cui rinvio delle Celebrazioni ovidiane il completamento del progetto Mantova norme per la semplificazione per i collegamenti in fibra ottica delle scuole degli ospedali e un augurio affinché il nuovo anno restituisca serenità e assicuri prospettive rassicuranti e positiva gli italiani quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio a tutti gli appartenenti alle forze armate i corpi militari dello Stato e loro familiari ...