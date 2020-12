Repubblica: Osimhen è guarito, rientrerà a Napoli a Natale (Di martedì 22 dicembre 2020) Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, Victor Osimhen ha superato l’infortunio alla spalla e rientrerà a Napoli per Natale. Più lunga, invece, la convalescenza di Mertens, al quale serviranno ancora almeno 15 giorni. “Come Osimhen, che è guarito dalla contusione alla spalla e per Natale tornerà dal Belgio, dove sta ultimando la sua convalescenza. Mertens avrà invece bisogno di almeno un altro paio di settimane e per lui l’appuntamento è rimandato a metà gennaio, dopo la distorsione alla caviglia. Malconcio pure Gattuso, che ieri non ha potuto nemmeno dirigere l’allenamento a Castel Volturno. I suoi fastidi all’occhio peggiorano e stringerà i denti per essere domani in panchina”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Secondo quanto scrive, Victorha superato l’infortunio alla spalla eper Natale. Più lunga, invece, la convalescenza di Mertens, al quale serviranno ancora almeno 15 giorni. “Come, che èdalla contusione alla spalla e per Natale tornerà dal Belgio, dove sta ultimando la sua convalescenza. Mertens avrà invece bisogno di almeno un altro paio di settimane e per lui l’appuntamento è rimandato a metà gennaio, dopo la distorsione alla caviglia. Malconcio pure Gattuso, che ieri non ha potuto nemmeno dirigere l’allenamento a Castel Volturno. I suoi fastidi all’occhio peggiorano e stringerà i denti per essere domani in panchina”. L'articolo ilsta.

