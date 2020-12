Meteo | nel Sannio possibile “Bianco Natale”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Uncon la neve? Un regalo inaspettato sul finire di un anno complicato? Le previsionifarebbero pensare di sì. Infatti, come riporta il noto sito il.it, in Italia è in arrivo una vera e propria sciabolata polare che farà sentire i suoi effetti anche a Santo Stefano. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti dovremo fare i conti con tempeste di pioggia, vento e nevicate fino a quote bassissime. Le temperature subiranno un calo fino a 12°C rispetto a quelle attuali. Nella serata dipotrebbe cadere i primi fiocchi che dovrebbero interessare tutto l’Appennino Centrale. Nella giornata di Santo Stefano, poi, i venti freddi di Bora e Grecale faranno ancora calare la quota delle nevicate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.