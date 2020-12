Maltrattamenti sugli anziani e violate le norme anti Covid | sequestrata una casa di riposo | tre arresti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Doveva essere unadi. Ma gli ospiti, fragili fisicamente e in alcuni casi psicologicamente, vivevano costantemente minacciati e vessati da coloro che avrebbero dovuti accudirli. In una struttura di Terracina (Latina) la Guardia di finanza ha accertato episodi di maltrattamento, fisico e psicologico, ai danni deglidella struttura residenziale. Le indagini hanno anche permesso di scoprire l’impiego di cinque lavoratori in nero, tra cui due clandestini segnalati per l’adozione di un decreto di espulsione dal territorio italiano. Nei confronti di tre persone, tra cui il gestore della struttura e una delle operatrici socio-sanitaria, sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare. Sono ritenute responsabili dei reati di, minacce e somministrazione abusiva di farmaci. Durante le ...