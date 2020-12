Luigi Berlusconi dopo le nozze continua ad incontrarsi con l’ex fidanzata | la moglie lo sa?

Leggi su urbanpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) L’ultimo figlio di Silvioe Veronica Lario si è sposato poco più di due mesi fa. Eppure non rinuncia all’appuntamento quotidiano con la sua storica ex. Come rivela in esclusiva il settimanale “Oggi”, dettono, convolato apoco più di 8 settimane fa con Federica Fumagalli, continuerebbe a vedersi con la ex Ginevra Rossini. leggi anche l’articolo —> Dayane Mello il gesto terribile al GF Vip, bufera social: «Questo proprio no!», appello a Signorini Come rende noto il settimanale “Oggi”, i due pranzerebbero insieme quasi ogni giorno dal 13 dicembre, da quando la Lombardia non è più zona rossa, nel riservatissimo ristorante di Palazzo Parigi, a Milano. La ragazza arriverebbe sempre per prima, si siederebbe per ordinare. ...