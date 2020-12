Liga | vincono Barcellona e Atletico | primato per Simeone | ora tocca a Zidane Risultati e classifica aggiornata

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'Madrid resta in testa alla.La squadra guidata dacontinua la sua incredibile striscia positiva di, battendo - grazie alle reti di Llorente ed Hermoso - per 0-2 la Real Sociedad e portandosi a 32 punti in. Appena sotto il Real Madrid di, che dovrà rispondere a dovere nella sfida casalinga contro il Granada. Le Merengues distano appena di tre lunghezze dai colchoneros e potrebbero strappare un successo dal peso specifico piuttosto significativo. Anche ilnon compie alcun passo falso in questo quindicesimo turno di campionato. La compagine blaugrana cala il 'tris' al Valladolid, rifacendosi dopo il pareggio per 2-2 nella scorsa partita contro il Valencia. Quest'ultimo, invece, esce sconfitto dal match contro ...