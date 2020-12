Le precisazioni del Governo sulle visite nei giorni rossi fuori dal comune di residenza (Di martedì 22 dicembre 2020) Sarà possibile andare a trovare parenti e amici, sempre nel limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono anche in un ... Leggi su globalist (Di martedì 22 dicembre 2020) Sarà possibile andare a trovare parenti e amici, sempre nel limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono anche in un ...

Sarà possibile per solo due persone andare a trovare amici e parenti fuori dal proprio comune durante la zona rossa ...